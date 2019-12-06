Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı
Son Dakika Dünya Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı - Son Dakika Dünya

Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı

6 saat önce

Selahattin Demirtaş'ın ailesi trafik kazasında yaralandı

Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı VIP minibüs, Avrupa Otoyolu Velimeşe mevkisinde, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

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Selahattin Demirtaş, Tekirdağ, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:58 
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