Demirtaş'ın, Kocaman'ı hedef gösterme davasında heyetin çekilmesi talebi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Demirtaş'ın avukatları tarafsız olmadıkları gerekçesiyle mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, talebin bir üst mahkemeye yazılı olarak verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçunda ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

DEMİRTAŞ: MAHKEMENİZ MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİAnkara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanan davanın duruşmasına Selahattin Demirtaş cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları hazır bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma kararı okunduktan sonra savunma için Demiştaş'a söz verildi. Demiştaş, BAM kararı ve mahkemenin gerekçeli kararının masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ortaya koyduğunu savunarak, "Benim katılanı terör örgütlerine hedef gösterme potansiyelim olduğunu düşündünüz. İstinaf 'ortada bir tehdit olmadığı için hedef gösterme de olamaz' dedi. Ben 'bağımsız mahkemelerde hesap verecek' demişim. Burada tehdit ve hedef gösterme yok. Katılanı hiçbir şekilde tehdit edip, hedef göstermedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.'HEYET ÇEKİLSİN' TALEBİDemirtaş'ın avukatları, mahkemenin, suç konusu ifadelerin kullanıldığı dava derdest halde iken, müvekkillerini baştan suçlu kabul ederek karar verdiğini, tarafsız olmadıkları gerekçesiyle kararda imzası olan başkan ve bir üyenin çekilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, talebin, reddi hakim olarak değerlendirildiğini, bu nedenle Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılı olarak verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.