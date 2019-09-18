Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın dosyası AİHM Büyük Dairesi'nde görülecek
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Selahattin Demirtaş'ın dosyası AİHM Büyük Dairesi'nde görülecek

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), temyiz niteliğindeki 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili bugün TSİ 10.15'te bir duruşma düzenleyecek.

Selahattin Demirtaş'ın dosyası AİHM Büyük Dairesi'nde görülecek, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), temyiz niteliğindeki 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili bugün TSİ 10.15'te bir duruşma düzenleyecek.


Temyiz başvurularını inceleyen AİHM'in beş kişiden oluşan paneli, mart ayında hem Türkiye'nin hem de Demirtaş'ın avukatlarının yaptıkları başvuruları kabul etmişti.

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Selahattin Demirtaş, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:00 
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