Selahattin Demirtaş'ın dosyası AİHM Büyük Dairesi'nde görülecek
1 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), temyiz niteliğindeki 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili bugün TSİ 10.15'te bir duruşma düzenleyecek.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), temyiz niteliğindeki 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi, HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili bugün TSİ 10.15'te bir duruşma düzenleyecek.
Temyiz başvurularını inceleyen AİHM'in beş kişiden oluşan paneli, mart ayında hem Türkiye'nin hem de Demirtaş'ın avukatlarının yaptıkları başvuruları kabul etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:00
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