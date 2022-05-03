Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla

03.05.2022 20:09

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden Başak Demirtaş, eşinin ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın her zamanki gibi güçlü ve moralli olduğunu söyleyerek, "Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Demirtaş'a, eşinin koğuş arkadaşı eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı da eşlik etti.

"GÜÇLÜ VE MORALLİYDİLER"

Başak Demirtaş, eşiyle ve cezaevi önünden Zeynep Mızraklı ile fotoğrafını "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz" notuyla paylaştı.

Eşi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla - Son Dakika
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