Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla - Son Dakika

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Demirtaş'a, eşinin koğuş arkadaşı eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı da eşlik etti.

"GÜÇLÜ VE MORALLİYDİLER"

Başak Demirtaş, eşiyle ve cezaevi önünden Zeynep Mızraklı ile fotoğrafını "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz" notuyla paylaştı.