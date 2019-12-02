Son Dakika › Dünya › Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi - Son Dakika Dünya
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi
7 saat önce
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım günü uzun bir süre bilincinin kapalı kalmasına rağmen hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım günü uzun bir süre bilincinin kapalı kalmasına rağmen hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın yaptığını, aradan geçen 7 güne rağmen hastaneye sevk edilmediğini yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:10
Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı