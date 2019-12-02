Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi
Son Dakika Dünya Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi - Son Dakika Dünya

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi

7 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım günü uzun bir süre bilincinin kapalı kalmasına rağmen hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.

Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Ağabeyimin bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım günü uzun bir süre bilincinin kapalı kalmasına rağmen hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.


Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın yaptığını, aradan geçen 7 güne rağmen hastaneye sevk edilmediğini yazdı.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:10 
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