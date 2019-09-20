Son Dakika Haberleri: Selahattin demirtaş'ın mahsup talebi kabul edildi
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Selahattin demirtaş'ın mahsup talebi kabul edildi

15 dakika önce

İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi.

Selahattin demirtaş'ın mahsup talebi kabul edildi, System.String[]

İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi. Bu karar üzerine Edirne İnfaz Hakimliği'ne denetimli serbestlik başvurusunda bulunan Demirtaş'ın avukatlarından Fırat Epözdemir, denetimli serbestlik başvurusu yapıldığı saatlerde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan bir soruşturma nedeniyle Demirtaş hakkında yeniden bir tutuklama talebinde bulunulduğunu, bu kararın sonucunu beklediklerini belirtti.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:22 Kaynak: DHA
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