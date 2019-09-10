Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika Dünya Haber

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi

1 saat önce

Selahattin Demirtaş’ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi, System.String[]

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.


Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan itiraz, "tutuklulukta usul ve yasaya aykırı herhangi bir neden bulunmadığı" için kabul edilmedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Selahattin Demirtaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş seyahatinde cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçiren çalışanın ailesine tazminat ödenecek
Küçük kızı kaçırıp fidye isteme olayını öğretmeni planlamış Yaşlı adamın karısına jesti sosyal medyayı ikiye böldü Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]