Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.



Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan itiraz, "tutuklulukta usul ve yasaya aykırı herhangi bir neden bulunmadığı" için kabul edilmedi.