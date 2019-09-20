Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

1 saat önce

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplamda 4 yıl 8 aylık cezasından mahsubuna karar verdi.

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme, System.String[]

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplamda 4 yıl 8 aylık cezasından mahsubuna karar verdi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada tahliye kararı verilmişti. Ancak Demirtaş'ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava dolayısıyla tutukluluk haline devam edilmişti.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Demirtaş için avukatları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplam cezası olan 4 yıl 8 aydan mahsubu için başvuruda bulundu. Mahkeme, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası dolayısıyla 25 aydır cezaevinde olan Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı sürenin 4 yıl 8 aylık ceza süresinden mahsubuna karar verildi.

(İrem Demir/İHA)

Selahattin Demirtaş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
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