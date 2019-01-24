Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş'ın Yargılanmasına Devam Edildi

Selahattin Demirtaş'ın Yargılanmasına Devam Edildi

1 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu...

Selahattin Demirtaş'ın Yargılanmasına Devam Edildi, System.String[]
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan telekonferans sistemiyle bağlandı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın dava dosyasına eklenen olay tutanaklarını okumasının ardından Demirtaş, 16, 17 ve 20 numaralı fezlekelere karşı savunma yaptı.

Olay tutanaklarında bulunan bilirkişi raporlarına itirazının olmadığını ifade eden Demirtaş, yargılanmasına konu edilen miting konuşmalarının suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.

Demirtaş, 20 numaralı fezlekede belirtilen, 2011'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesinin Diyarbakır'daki cenazesine katılıp katılmadığını hatırlamadığını savunarak "Birçok taziyeye katıldım. Dağdan gelmiş olsa dahi cenazeye katılmanın suç olduğunu kabul etmiyorum." diye konuştu.

Demirtaş'ın savunmasını tamamlamasının ardından avukatları, hazırlanan fezlekelere katılmadıklarını beyan etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

142 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Selahattin Demirtaş, Güncel
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