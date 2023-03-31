Selahattin Demirtaş: "İyi Parti'ye Yapılan Saldırıyı Lanetliyorum. Bu Tür Saldırılar Asla İktidardan Bağımsız Yapılamaz" - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş: "İyi Parti'ye Yapılan Saldırıyı Lanetliyorum. Bu Tür Saldırılar Asla İktidardan Bağımsız Yapılamaz"

31.03.2023 19:00
Selahattin Demirtaş: "İyi Parti'ye Yapılan Saldırıyı Lanetliyorum. Bu Tür Saldırılar Asla İktidardan Bağımsız Yapılamaz"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, " İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Demirtaş'ın mesajı şöyle:
"İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA
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