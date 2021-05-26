Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisine hakaret ve hükümeti aşağılama" davasında savunma yaptı - Son Dakika

Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisine hakaret ve hükümeti aşağılama" davasında savunma yaptı

26.05.2021 16:45
Selahattin Demirtaş,

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015'te yaptığı açıklamalarla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik hakaret ve hükümeti aşağılama suçlarından yargılandığı davada savunma yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015'te yaptığı açıklamalarla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik hakaret ve hükümeti aşağılama suçlarından yargılandığı davada savunma yaptı.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, suça konu TBMM grup konuşmaları ile basın toplantılarının çözümü yapılmaksızın 11 CD halinde mahkemeye gönderildiği belirtildi.

Hakim, sanık Demirtaş'a, 7 Eylül 2015'teki konuşmasıyla, "eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret", 9 Eylül 2015'teki konuşmayla, "devlet kurumlarını aşağılama" ve 8 Eylül 2015'teki konuşmayla da "hükümeti alenen aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla açılan davalar olduğunu hatırlatarak, isterse iddianameyi okuyabileceğini söyledi. Demirtaş'ın, okumaya gerek olmadığını söylemesi üzerine savunmasına geçildi.

"Muhalefet olarak denetçilik görevimi yaptım"

Demirtaş, şunları kaydetti:

"TBMM, devleti halk adına denetler, yasaları çıkararak toplum düzenini sağlarlar. Muhalefet partilerinin en önemli işlevi ise kamu yararı noktasında iktidarı denetlemek ve görüş belirtmektir. Ben, dönemin başbakanıyla ilgili parlamentonun çıkardığı bir yasayı uygularken, kolluk gücünün şiddet kullanma yetkisinin kanun dışına çıktığını iddia etmişim. Denetçilik görevimi yapmıştım. Benim iddiam, yasal yetkilerini aştıkları yönündeydi. Kamuoyu ve basınç yaratma açısından kendi üslubumu kullanmışım. Demişim ki, 'Çocuk katili başbakan olarak tarihe geçeceksin.' "

Grup toplantısında başbakana çağrıda bulunduğunu belirten Demirtaş, "Herkes susabilirdi ancak biz susamazdık. Sonuç alamayınca kamuoyu yaratmak adına çıktım sert bir açıklama yaptım." ifadelerini kullandı.

Şahsa yönelik bir hakarette bulunmadığını iddia eden Demirtaş, "Suç işlemedim. Suç işleyenleri teşhir ettim. Davutoğlu'nun bu sabah televizyon programındaki konuşmasına denk geldim. Süleyman Soylu'nun söylediklerine karşı 'Kürtleri helikopterden attılar' dedi. Bugün başbakan olsa aynı şeyi söyler miydi? Muhalefette diye söylüyor." dedi.

Dokunulmazlıkla ilgili "AYM'ye başvurulmasına yer olmadığı" kararı

Sanık Demirtaş'ın avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın avukatlarının, "milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğuna" yönelik iddialarının ciddi görülmediğini belirterek, bu hususta Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına yer olmadığına yönelik karar aldı.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın akıbetinin sorulmasına ve karar verilmişse bir örneğinin istenilmesine hükmeden mahkeme, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın da aynı şekilde sorulmasını ve TBMM'den gelen CD'lerin çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu, Başbakan, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş, 'kamu görevlisine hakaret ve hükümeti aşağılama' davasında savunma yaptı - Son Dakika


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