Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayın sıcaklığı devam ederken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan geldi.

"ÖFKEDEN YERİMDE DURAMIYORUM"

Avukatları aracılığıyla sosyal medyadan paylaşımda bulunan Demirtaş "Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

AİLESİ "KOMPLO" DEDİ

Tartışmalar üzerine Gümüşel ailesi bir video yayınlayarak iddiaları yalanladı. Genç kadının kız kardeşi ağlayarak olayın bir komplo olduğunu dile getirdi.

"BUNLARIN HEPSİ ŞİMDİ EVLİ Mİ?"

Şimdilerde 19 yaşında olan kız kardeşlerinden Ayşe Leyla Gümüşel ise "Ben de 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekarım üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Hani bunların hepsi şimdi evli mi?" dedi.