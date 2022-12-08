Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum

08.12.2022 18:41

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını dini nikahla 29 yaşındaki adamla evlendirdiği ve küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası infial yarattı. Olayla ilgili bir tepki de Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş paylaşımında, "Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum" dedi.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayın sıcaklığı devam ederken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan geldi.

"ÖFKEDEN YERİMDE DURAMIYORUM"

Avukatları aracılığıyla sosyal medyadan paylaşımda bulunan Demirtaş "Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Ne diyeceği merak konusuydu! Demirtaş'tan 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kız hakkında ilk yorum: Öfkeden yerimde duramıyorum

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

AİLESİ "KOMPLO" DEDİ

Tartışmalar üzerine Gümüşel ailesi bir video yayınlayarak iddiaları yalanladı. Genç kadının kız kardeşi ağlayarak olayın bir komplo olduğunu dile getirdi.

Ne diyeceği merak konusuydu! Demirtaş'tan 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kız hakkında ilk yorum: Öfkeden yerimde duramıyorum

"BUNLARIN HEPSİ ŞİMDİ EVLİ Mİ?"

Şimdilerde 19 yaşında olan kız kardeşlerinden Ayşe Leyla Gümüşel ise "Ben de 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekarım üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Hani bunların hepsi şimdi evli mi?" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk?

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Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun 'evlendirildiği' iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum - Son Dakika
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