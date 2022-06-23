"Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı - Son Dakika
Üye Girişi

"Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

23.06.2022 10:40

Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı. Kararın tebliğ edilmesiyle Avcı'nın emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, attığı tweetle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı olduğu gerekçesiyle rütbesini, silahını ve kimliğini almış, polis evlerine girişini yasaklamıştı.

'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı' diyen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri söküldü
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Uzun'un ardından bu kez de emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını söylediği için soruşturma açılmıştı.

HANEFİ AVCI'NIN POLİS KİMLİĞİ VE SİLAHI DA GERİ ALINACAK

Edinilen bilgiye göre, Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın Avcı'ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

YORUMLAR
500

Selahattin Demirtaş, Hanefi Avcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı' sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti gündem oldu! "Beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın"
11:05 Hakkında nefret söylemleri ve küfürlü paylaşımlarda bulunulan Şahan Gökbakar, "Troll operasyonunu ortaya çıkardılar" diyerek EGM'ye teşekkür etti
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
10:56 Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi
10:52 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
10:04 Yargı ve Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 11:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement