Selahattin Demirtaş, mahkeme kararını paylaştı: Kimseden tahliye talebim olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş, mahkeme kararını paylaştı: Kimseden tahliye talebim olmadı

26.04.2023 21:07

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki tahliye kararlarını Twitter'dan paylaştı. Demirtaş, "Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa'yı da tanımadığını ilan etti" ifadelerini kullandı.

Halen cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararlarını paylaştı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahliye kararları ve Anayasa'yı tanımadığını ilan ettiğini belirtti.

"BENİM KİMSEDEN TAHLİYE TALEBİM OLMADI"

Demirtaş şunları söyledi: "Merhabalar. Şu seçim ortamında belki çok da önemli değil ama büyük bir yalanı, iftirayı, ahlaksızlığı, adaletsizliği bilmeyen kalmasın diye dört mahkeme kararı paylaşacağım. Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa'yı da tanımadığını ilan etti. Şimdi çok net, şu dört örneğe bakalım.

Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'
Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'

"AYNI SUÇLAMALARLA İKİNCİ DEFA TUTUKLANDIM"

Hakkımdaki ilk tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire tarafından 2018'de verildi. Erdoğan 'AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz' dedi, karar uygulanmadı. Hakkımdaki ikinci tahliye kararı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019'da verildi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı ve aynı suçlamalarla ikinci defa tutuklandım.

Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'
Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'

"DÖRDÜNCÜ TAHLİYE KARARI AİHM TARAFINDAN VERİLDİ"

Hakkımdaki üçüncü karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, uzun tutukluluğum nedeniyle 'ihlal' kararı verdi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı. Hakkımdaki dördüncü tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire tarafından 2021'de verildi. Erdoğan yine kararı tanımadı, 'Bunları bırakamayız' dedi ve bu karar da uygulanmadı."

Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'
Demirtaş: 'Benim Kimseden Tahliye Talebim Olmadı, Erdoğan Mahkeme Kararlarını da Anayasa'yı da Tanımadığını İlan Etti'
Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş, mahkeme kararını paylaştı: Kimseden tahliye talebim olmadı - Son Dakika


Son Dakika
23:27 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti
23:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
23:10 Hata yapmadılar! Dört gollü maçın galibi Atletico Madrid
23:08 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
22:55 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:49 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:43 Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha
22:42 Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 23:39:01. #1.12#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş, mahkeme kararını paylaştı: Kimseden tahliye talebim olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement