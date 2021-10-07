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Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz - Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

07.10.2021 18:07

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV yayındaki sözleri sebebiyle eleştirilmesine sert çıktı. Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuştu.

Programda, Başak Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları ve diğer suçlamalar için kendisinin ve eşi Selahattin Demirtaş'ın pişman olmadığını söylemesi tepki çekti. Eleştiriler üzerine önce Başak Demirtaş sonra Selahattin Demirtaş, Twitter adreslerinden açıklamalarda bulundu.

"YALANLAR ÜRETİLMİŞ ALGILAR"

Başak Demirtaş yaptığı paylaşımda "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin'e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum. Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: SORUMLUSU SİZSİNİZ

Eşinin tweetinden hemen sonra Demirtaş, paylaşım yaptı. Demirtaş, eşiyle ilgili eleştirilere "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak." dedi.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: BİLEREK YAPILAN BİR YAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Başak Demirtaş'ın programa konuk alınmasının ardından tepki göstermişti. Dağ sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bu milletin evlatlarının şehit edildiği 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, cinayetlerin azmettiricisinin eşini canlı yayına çıkarıp "O hiç pişman olmadı" dedirtmek... Bu tesadüf değil. Kasten ve bilerek yapılan bir yayın. Kimin yanındasın FOX TV? Terörün mü, Türkiye'nin mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

"SÖZLERİ VE AÇIKLAMALARI NEDENİYLE İNCELEME BAŞLATILDI"

Sosyal medyada hedef göstermeler ve oluşan tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçmişti. RTÜK'ten yapılan açıklamada FOX TV'de bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Hakan Hakan: İçerde çürü hain selo. Bu kadın da Kobani olaylwrini destekliyorum pişman değiliz diyor yani biz o olaylarda insanları öldürdüğümuz için pişman değiliz diyor. Devlet derhal bu kadını selinin yan koğuşuna koymalıdır. Yaşasın Türkiye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Hakan: Cennet vatanımı karıştırmak için başta Fox TV ve İsmail Küçükkaya olmak uzere tüm devlet düşmanları is basinda ama ne yaparsanız yapın yaşasın Türkiye cumhuriyeti Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Keçeli: Tabi Canim . Sen yap yap sonra baskasini sorumlu tut. Zamaninda yedigin hurmalar gün gelir sirtini tirmalar .Hadi canim Selo sen icerde yatmaya devam et . Gözün arkada kalmasin... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz - Son Dakika
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