Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil - Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil

09.03.2021 18:25
Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil, System.String[]

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart tweeti sonrası İYİ Partililerin HDP'ye yönelik söylemlerine, Selahattin Demirtaş'tan cevap geldi. Demirtaş, "İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, diyalog zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı sonrası İYİ Parti ile HDP arasında krize neden oldu. İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i aynı mesajda anmasına İYİ Parti kanadından çok sert açıklamalar ile tepki gelirken, son olarak tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş topa girdi. Demirtaş, İYİ Partililere sert sözlerle yüklendi.

"HDP'YE KİMSENİN AYAR VERMEYE HAKKI YOK"

BBC Türkçe'nin sorularını avukatı aracılığıyla yanıtlayan eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş İYİ Partililerin HDP açıklamaları ile ilgili, "HDP ve İYİ Parti, birbirlerinin görüşlerini ve siyasetini kabul etmek zorunda değildirler. Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez. İsim vermeye gerek görmüyorum ama belli birkaç kişinin bana ve partimize karşı kullandıkları dilin Cumhur İttifakı'nın ötekileştirici, zehirli dilinden farkı yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma İYİ Parti kanadından sert tepki gelmişti.

İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullanmıştı.

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Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil - Son Dakika


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