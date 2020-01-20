Selahattin Demirtaş'tan Kadir İnanır'a Ahmet Kaya benzetmesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Selahattin Demirtaş'tan Kadir İnanır'a Ahmet Kaya benzetmesi - Son Dakika Dünya

Selahattin Demirtaş'tan Kadir İnanır'a Ahmet Kaya benzetmesi

7 saat önce

Selahattin Demirtaş, kitabının satışı ve tiyatro uyarlaması üzerinden yaşanan polemikler üzerine uzun zamandan beri sürdürdüğü sessizliğini bozarak twitter üzerinde yanıt verdi. HDP eski Eş Genel Başkanı, tiyatro gösterisine gittiği için eleştirilen isimler için Ahmet Kaya benzetmesinde bulundu.

Selahattin Demirtaş'tan Kadir İnanır'a Ahmet Kaya benzetmesi, System.String[]

Selahattin Demirtaş, cezaevinde kaleme aldığı Devran isimli kitabının satışı ve tiyatro uyarlaması üzerinden yaşanan polemikler üzerine uzun zamandan beri sürdürdüğü sessizliğini bozarak twitter üzerinde yanıt verdi. HDP eski Eş Genel Başkanı, tiyatro gösterisine gittiği için eleştirilen isimler için Ahmet Kaya benzetmesinde bulundu: "Bugünün Jülide'si, Kadir'i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi."


Üç yıla aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş, hükümeti 'Barış denilince kırmızı görmüş boğaya dönüyor' sözleriyle eleştirdi. 'Barış isteyen herkesin anında terörist ilan edildiğini' söyleyen HDP eski Eş Genel Başkanı hükümet hakkında, "Arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ahmet Kaya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:02 
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