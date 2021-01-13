Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Paylaşım nedeniyle pişmanım. Suç işlemeye tahrik etme gibi bir amacım da yoktur" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik 14 Haziran 2020 tarihinde sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunan Vedat Muti, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından toplamda 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat Muti katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, müşteki Selahattin Demirtaş'ın hazır edilmesi için SEGBİS bağlantısının sağlandığını ancak görevli memur tarafından Demirtaş'ın duruşmaya katılmak istemediğinin bildirildiğini tutanağa geçirdi.

"PİŞMANIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Muti, "İddianamede bahsedilen içeriği paylaştığım doğrudur. Hatta sonrasında da 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Paylaşım nedeniyle pişmanım. Suç işlemeye tahrik etme gibi bir amacım da yoktur. Bir hata ile içeriğini okumadan paylaşım yaptım" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Müvekkilim bir anda manevi duygularla söz konusu paylaşımı yapmıştır" diyerek müvekkilinin beraatini ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Müşteki avukatı Özgür Yüksel ise, "Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş yazılı beyanlarını sunacaktır. Ayrıca diğer müvekkilimiz Başak Demirtaş'ın da beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız. Ahlak dışı bu eylemin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" diyerek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Müşteki Başak Demirtaş hakkındaki talimatın dönüşünün beklenmesine ve sanığın duruşmalarda vareste tutulmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vedat Muti isimli bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden 14 Haziran 2020 tarihinde Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı anlatıldı. Muti'nin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından toplamda 9 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)