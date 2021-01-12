Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişinin yargılanmasına başlandı

12.01.2021 17:27
Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen sanığın, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen sanığın, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat Muti ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki olan Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'ı da avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi, müşteki Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılması amacıyla tutuklu bulunduğu cezaevine Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı yapıldığını ancak görevli memurun müştekinin duruşmaya katılmak istemediğini bildirdiğini tutanağa yazdırdı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Muti, iddianamede bahsedilen içeriği paylaştığının doğru olduğunu belirterek, "Hatta sonrasında 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Paylaşım nedeniyle pişmanım. Suç işlemeye tahrik etme gibi bir amacım da yoktur. Bir hata ile içeriğini okumadan paylaşım yaptım." dedi.

Sanığın avukatı Mehmet Kerem Özgen de "Müvekkilim bir anda manevi duygularla söz konusu paylaşımı yapmıştır. Kanaatimizce iddianamede belirtilen suçların unsurları oluşmamıştır. Müvekkilin beraatini ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep ederiz." diye konuştu.

Demirtaş çiftinin avukatı Özgür Yüksel ise müşteki Selahattin Demirtaş'ın yazılı olarak beyanlarını sunacağını belirterek, "Ayrıca diğer müvekkilimiz Başak Demirtaş'ın beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız. Ahlak dışı bu eylemin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır." şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekiler Selahattin ve Başak Demirtaş'ın davaya katılma taleplerini kabul etti.

Sanığın duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün PKK ve KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı açık kaynak araştırmasında, sosyal medyada "suç duyurusudur" ile başlayan bir paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, bu paylaşıma ilişkin yapılan araştırmada, bir Twitter kullanıcısının 13 Haziran'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ait bir fotoğrafı yayınlayarak paylaşımda bulunduğunun belirlenmesi üzerine de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu paylaşımın Beykoz'da ikamet eden Vedat Muti tarafından yapıldığının belirlenmesi üzerine dosyanın İstanbul'a gönderildiği hatırlatılan iddianamede, sanık Muti'nin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle 9 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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