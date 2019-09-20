Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı
1 saat önce
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.
Demirtaş'ın yargılandığı ana davadaki tahliye kararına rağmen, Ankara Savcılığı Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında, bugün aynı suçlamadan ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istemişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45
HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı PKK kampından kaçan genç: HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu