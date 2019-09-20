Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı
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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı

1 saat önce

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.


Demirtaş'ın yargılandığı ana davadaki tahliye kararına rağmen, Ankara Savcılığı Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında, bugün aynı suçlamadan ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istemişti.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Kobani, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45 
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