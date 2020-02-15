Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi - Son Dakika

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi

7 saat önce

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde hem büyütüldü hem de yenilendi.

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi, System.String[]

Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde hem büyütüldü hem de yenilendi. Tekrar hizmete sunulan Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, mahalle sakinlerini memnun etti.


Zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca nitelikli biçimde cevap veremeyen halkın ortak kullanım alanlarında çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, son olarak Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisini revize etti. Önceki büyüklüğü 260 metrekare olan Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, yapılan çalışma neticesinde 510 metrekare kullanım alanına sahip oldu. Daha önce içerisinde taziye ağırlama salonu, mutfak ve WC bulunan sosyal tesisin içerisine yemekhane ve mescit de eklendi. Ayrıca dış cephesi tamamen yenilen Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi, gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları sonrası tekrar halkın hizmetine sunuldu.


"Mahalle sakinleri adına başkanıma teşekkür ediyorum!


Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Cuma Kurtoğlu, "Eski sosyal tesisimiz, küçük ve yetersiz olmasından dolayı taziye günlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Taziye sahiplerimiz, özellikle kış aylarından dolayı misafirlerini içerde ağırlamakta güçlük çekiyorlardı. Durumu, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ilettik. Sağ olsun kendisi bizzat bize yenileme konusunda söz vermişti. Şu an taziye evimiz yenilendi. Bay-bayan taziye ağırlama salonları genişletildi. Mutfak ve lavabonun yanı sıra yemekhane ve mescit de eklendi. Binanın dış cephesi komple yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Taziyesi olan ailelerimiz, gelen misafirlerini geniş ve nezih ve temiz bir ortamda ağırlama imkanı buluyor, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yapmış oldukları bu hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı! Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi 50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]