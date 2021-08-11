Selahattin Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, kırsal mahallelerde 85 şantiyeyle asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Modern anlamda sağlıklı, yaşanılabilir, trafik güvenliği ve emniyeti olan bir şehir olma noktasında bütün birimlerin yoğun çalışma içerisinde olduğuna işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Malatya'da 20'ye yakın akıllı kavşak yaptık. Kavşakların iç dizaynından, tematik uygulamalarına ve çiçek ekimlerine kadar yoğun bir çalışma yapıldı. Cengiz Topel Caddesinden itibaren bozulma olan alanlarda da arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Günlük asfalt dökümünde 8 büyükşehir belediyesinin toplamda günlük döküm yaptığı asfaltından fazla asfalt döküm işlemi yapıyoruz. Bu kayıtlar TÜPRAŞ'ın kayıtları. Dolayısıyla Malatya'da 8 büyükşehirin toplamından fazla asfalt dökülüyor. "

Gürkan, Cengiz Topel Caddesinden başlayan ve Fahri Kayahan Caddesinde tamamlanan 5 kilometrelik yol hattındaki bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.