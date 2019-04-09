Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya
15 dakika önce
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:05 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan
, gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan final mücadelesinde Azerbaycan
'dan Haji Aliyev ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli güreşçi Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
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