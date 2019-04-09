Son Dakika Haberleri: Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya

Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya

15 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan final mücadelesinde Azerbaycan'dan Haji Aliyev ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli güreşçi Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:05 Kaynak: DHA
Avrupa, Selahattin Kılıçsallayan, Spor
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