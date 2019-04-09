Selahattin Kılıçsallayan'dan Gümüş Madalya
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:23 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan
, gümüş madalyanın sahibi oldu. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 65 kilo finalinde mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile karşılaştı.
Finalde rakibine 7-0 mağlup olan milli güreşçi, gümüş madalya aldı.
Selahattin Kılıçsallayan, ilk maçında Arnavutluk
'tan Eriglent Prizreni'yi 12-2, çeyrek finalde Polonyalı Krzysztof Bienkowski'yi 7-1, yarı finalde ise Ukraynalı Vasyl Shuptar'ı 9-6 yenerek finale çıkmıştı.
Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı
İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu!
AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi