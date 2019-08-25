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Selahattin Özdemir yoğun bakımda

16 dakika önce

Dün gece merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağırılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selahattin Özdemir yoğun bakımda, System.String[]

Dün gece merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağırılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemede kalp krizi geçirdiği saptanan Özdemir, acildeki müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, 'Yaşarken Ölenler', 'Sensiz de Olur', 'Aramızda Sıra Dağlar' gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Yenişehir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:47 
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