Selahattin Paşalı aşkını ilan etti

Selahattin Paşalı, aşkını ilk kez duyurdu. Oyuncu, sevgilisi Lara Tümer'in doğum gününde paylaştığı kareyi, yayınlayarak ilişkisini ilan etmiş oldu. İşte detaylar

Snob Magazin'in haberine göre; 'Kalp Atışı', 'Leke' ve 'Aşk 101' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı, sevgilisiyle olan karesini ilk kez paylaştı. Oyuncu, sevgilisi Lara Tümer'in yanağından öptüğü kareyi yayınlayarak, "Doğum günü güzelliği" diye yazdı. Paşalı, sevgilisinin doğum gününde romantik paylaşım yaparak, aşkını da duyurmuş oldu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan Paşalı'ya hayranları, "Çok yakışmışsınız" yorumunda bulundu. Tümer'in sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekiyor. Paşalı'nın sevgilisinin güzelliği ve fitliği, kısa sürede oyuncunun hayranlarının dikkatini çekti. Tümer'e de oyuncunun sevenlerinden, "İyi ki doğdun" yorumları yapıldı.

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