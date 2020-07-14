Selaları susturmak için elektriği kesmeye kalkışanlara fırsat vermedi - Son Dakika

Selaları susturmak için elektriği kesmeye kalkışanlara fırsat vermedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okunmaması için caminin elektriğini kesme girişiminde bulunan kişiyle yaklaşık yarım saat tartışan Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, o gece yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okunmaması için caminin elektriğini kesme girişiminde bulunan kişiyle yaklaşık yarım saat tartışan Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, o gece yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

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Hain darbe girişiminin önlenmesi amacıyla camilerden sela okunması talimatının gelmesiyle birlikte Edirne'de bulunan camilerden sela okunmaya başlandığını anlatan Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, sela okumak için Selimiye Camisi'ne geldiğinde güvenlik görevlisinin bir şahısla tartıştığını ve kendisinin de olaya müdahil olduğunu söyledi.

"İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMAMASI İÇİN SELA OKUNMAMALI"

Şahsın sela okunmaması için caminin elektriğini kesmeye geldiğini açık sözlerle ifade ettiğini anlatan Serenli, şahsın sela okunma emrinin geçersiz olduğu ve insanların sokağa çıkmaması için elektriği kesmek istediğini söylediğini belirtti.

"SİZİN GÖREVİNİZ BİTTİ, BUNDAN SONRA GÖREVLİ BİZİZ"

Şahsın "sizin göreviniz bitti, bundan sonra görevli biziz. Yarın sabah bunun cezasını ödeyeceksiniz" dediğini anlatan Serenli, tüm tehditlere rağmen kişinin caminin içerisine girmesine ve elektriği kesmesine izin vermediklerini söyledi.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELEYE HER ZAMAN HAZIRIZ"

Şahsın daha sonra camiden gittiğini ve ilerleyen saatlerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını ifade eden Serenli, "Kanımızın son damlasına kadar ne ezanımızı susturmalarına ne de bayrağımızı indirmelerine izin vermeyiz" açıklamasında bulundu.

(Şener Urfa/İHA)

Selimiye Camii, Serenli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selaları susturmak için elektriği kesmeye kalkışanlara fırsat vermedi - Son Dakika
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