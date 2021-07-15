Üye Girişi
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı - Son Dakika

Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:01
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı, System.String[]

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o uzun gecenin en unutulmaz anlarından biri de camilerden okunan selalardı. O talimatı veren dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, darbe girişimine karşı gösterilen direnişte beş büyük manevi unsurun bulunduğunu söyledi. Görmez bu unsurların, milletimizi millet kılan yüce ruhun o gece harekete geçmiş olması, birlik ruhu, "şehadet" ruhu, mazlum milletlerin duaları ve sela sesleri olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesinde, hain darbecilerin halka yönelttiği namlulardan çıkan kurşun seslerini bastıran ve hafızalarımıza kazınan en kuvvetli sesti minarelerden yükselen selalar. Bu talimatı, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez vermişti. Yaşananların bir darbe girişimi olduğunun anlaşılması ile Görmez, tüm camilerden sela okunması talimatını vermiş; ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selaların yeterli olmayacağını, vatandaşları meydanlara çağırması gerektiğini sözlerine eklemiş ve 120 bin din görevlisi selaların ardından halkı meydanlara davet etmişti.

"MİLLETİMİZİN BİR ASRI BİR GECEYE SIĞDIRDIĞI GECE"

15 Temmuz gecesi, vatandaşları iradeye sahip çıkmaya davet eden ve o gece maneviyatı ayakta tutmada önemli rol oynayan sela talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un beşinci yıl dönümü vesilesiyle Haber 7'ye konuştu.

Mehmet Görmez, 15 Temmuz gecesinin maneviyatına ilişkin şu sözlere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi gibi büyük zaferleri bazen sadece maddi sebeplere bağlayarak yanlış anlayabiliyoruz. Bazen de sadece olağanüstü hadiselere bağlıyoruz. Bir kere 15 Temmuz gecesi, manevi dinamikleri anlaşılmadan anlaşılmaz. 15 Temmuz'un çok güçlü manevi dinamikleri vardır. Milletlerin tarihinde zor günler ve zor geceler vardır. O gece zor bir geceydi; fakat milletimizin "bir asrı bir geceye sığdırdığı" bir geceydi. 15 Temmuz bir asrın bir geceye nasıl sığdığını bize gösteren, zamanın ne kadar göreceli olduğunu bize gösteren bir gecedir."

Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı

15 TEMMUZ'UN BEŞ BÜYÜK MANEVİ DİNAMİĞİ VAR

15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen direnişin maneviyatına dikkat çeken Mehmet Görmez, o geceye ilişkin "beş büyük manevi unsura" dikkat çekti:

"15 Temmuz'un beş büyük manevi dinamiği vardır:

Birincisi bilhassa milletimizi millet kılan yüce ruhun o gece harekete geçmiş olmasıdır. O ruh, bu toprakları vatan kılan "iman" ruhudur. O ruh, iyilik ruhu, merhamet ruhudur. Biz mayamızı oluşturan o iman ruhunun o gece nasıl harekete geçtiğini hep birlikte gördük. O iman ruhunu anlamadan biz o geceyi anlayamayız.

15 Temmuz'un ikinci manevi dinamiği "birlik" ruhudur. Gerçekten diğerkâmlık dediğimiz büyük ahlak o gün harekete geçti. Hiç kimse "bana ne, bu işi de başkası yapsın" demedi. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, herkes bir şekilde harekete geçti. Birlik ruhunun harekete geçmesi çok önemliydi. Yanında yatan kardeşinin üzerine kendisini siper eden gencimizi düşünelim. Kurşunların altında, o ölmesin diye kendisini ona siper eden kardeşimizi düşündüğümüzde biz o birlik ruhunun o gece nasıl harekete geçtiğini hep birlikte gördük.

Üçüncüsü "şehadet" ruhudur. Köprüye koşarken yağmur birikintisiyle abdest alan gencimizi düşünelim, "biraz sonra zaten şehit olacağım, Rabbimin huzuruna abdestsiz çıkmayayım" dediğini millet olarak hepimiz duyduk ve dinledik. Aynı şekilde eşiyle beraber köprüye koşarken "iki rekât namaz kılayım" dediğinde "ne namazı kılıyorsun?" sorusuna "şehitlik namazı" kılıyorum diyenlerin olduğunu gördük. Bunların hepsi o geceye sığdı ve o 251 şehidimizin şehadeti, o gecenin üçüncü manevi dinamiğidir.

15 Temmuz'un dördüncü manevi dinamiği o gece "mazlum milletlerin duaları"dır. Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli mazlumlardan yardım taşıdığımız Arakanlı mazlumlara kadar, Afrika'nın en ücra köşesinde, Somali'de, Türkiye'nin yardımlarıyla ayağa kalkan mazlum milletlerin o gece oturup sabaha kadar Türkiye'ye dua etmesi, unutulmayacak o gecenin müstesna, manevi dinamiklerindendir.

Beşincisi ise özgürlüğümüzün sembolü olan minarelerimizden yükselen "sela sesleri"dir. Sela sesleri de o gece, hareket halindeki milletimizin dillerine tekbiri yerleştirdi. Dillerinde tekbir ve kulaklarında salâ ile bu kötülük hareketini, ülkemizi her türlü zalimin pençesine iten bu kötülük hareketini bertaraf etmede o gecedeki minarelerimizden yükselen salâlar da unutulmayacak manevi dinamiklerdir. O gece bilhassa camilerimizin, imamlarımızın, müezzinlerimizin, diyanet teşkilatımızın da harekete geçmiş olması son derece önemlidir. Cenab-ı Hak bir daha milletimize bunları yaşatmasın."

Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı

"O RUH BİZİ ÇOK DAHA İLERİLERE TAŞIYACAKTIR"

15 Temmuz gecesi vatandaşların birlik ve beraberliğine, darbe girişimine karşı bir bütün oluşturarak direniş gösterildiğine de değinen Görmez, şu sözlere yer verdi:

"Biz bu ruhu, milletimizi millet kılan ve o gece harekete geçen ruhu, hem merhamet ruhunu, iyilik, iman ruhunu hem o şehadet ruhunu hem o mazlum milletlerin dualarını hem aynı şekilde o selaların ruhunu bir adalete ve merhamete dönüştürerek sonraki zamanlara taşımada çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Eğer onda da başarılı olursak o ruh bizi çok daha ilerilere taşıyacaktır."

"İSLAM'LA İLGİLİ YANLIŞ ALGI, O KÖTÜLÜĞÜN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİR"

Dini istismar ederek İslam'ı tahrif eden, halkın inanç ve değerlerini suistimal eden FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine dair alınacak derslere ilişkin Mehmet Görmez şu vurguları yaptı:

"O geceden hareketle alacağımız en büyük ders, o gece kendi milletimizin tankları, topları ve tüfeklerinin bize yönelmiş olması. Yıllardır milletin inanç değerlerini çalan, milletin iyilik duygularını istismar eden, gençlerini teslim alan, insanları Allah ile aldatan bir hareketin bunu yapmış olması da alacağımız en büyük derslerden biridir. Bunu yapanların, yaptıklarından hareketle gençlerimizin, genç nesillerimizin bilhassa İslam'la ilgili, inanç değerlerimizle ilgili yanlış bir düşünce ve algıya sahip olmaları, hala o kötülüğün en derin şekilde devam ettiğini gösterir. Dersler ve ibretler alarak özellikle din hizmetiyle uğraşan hareketlerin, sivil toplum yapılarının ne kadar dikkatli olmaları gerektiğiyle ilgili de bize büyük dersler ve ibretler bırakan bir hadisedir."

Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı

Mehmet Görmez, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika

Melih Bulu görevden alındı! 10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı 09:57 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi 07:08 Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler 01:40 Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu 00:23 Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı 00:07 Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı 23:04 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım

Son Dakika Haberleri
10:04 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı
09:58 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı         
10:05
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın         
08:18
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
03:56
Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
01:04
Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok         
00:07
"Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı         
00:07
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar         
20:07
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 10:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement