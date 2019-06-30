Son Dakika Haberleri: Şelale akıntısına kapılan genç kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Şelale akıntısına kapılan genç kayboldu

15 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde şelale akıntısına kapılan genç kayboldu.

Şelale akıntısına kapılan genç kayboldu, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde şelale akıntısına kapılan genç kayboldu.
Serkan Turan Timurbuğa (18), ailesiyle piknik yapmak için gittiği Develi ilçesi Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi yanındaki kayalıklardan suya düştü.
Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibiyle AFAD görevlileri sevk edildi.
Timurbuğa'yı arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Serkan, Kayseri, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahreden haber! Denizde şortunu yıkayan 2 kardeşi dev dalgalar yuttu Kız çocuklarını iğrenç tuzağına düşüren sapığı, jandarmanın dikkati ele verdi Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:43:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şelale akıntısına kapılan genç kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]