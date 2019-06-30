Şelale akıntısına kapılan genç kayboldu
15 dakika önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde şelale akıntısına kapılan genç kayboldu.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:28 Kaynak: AA
'nin Develi
ilçesinde şelale akıntısına kapılan genç kayboldu. Serkan
Turan Timurbuğa (18), ailesiyle piknik yapmak için gittiği Develi ilçesi Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi yanındaki kayalıklardan suya düştü.
Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibiyle AFAD
görevlileri sevk edildi.
Timurbuğa'yı arama çalışmaları devam ediyor.
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