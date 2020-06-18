Şelale Deresi görenleri mest ediyor - Son Dakika

Şelale Deresi görenleri mest ediyor

ERZURUM - Olur İlçesine bağlı Soğukgöze köyünde bulunan şelale deresi doğa güzellikleri ve küçük şelalerle kartpostallık görüntülere sahip.

Şırıl şırıl akan berrak suları etrafındaki rengarenk çiçekler kuş seslerinin birleşmesi ile birlikte adeta cennetten bir köşe gibi bu güzellikleri tanıtarak turizme kazandırılması isteniyor.

Şelale Deresinde gezi yapan Ömer Polat, "Bugün şelale dersinde yürüyüş yaptık. Küçük küçük şelaleler var o şelalelerin altında güzel resimler çekildik. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim herkese tavsiye ederim" dedi.

Soğukgöze köyünden Olgun Akgün, "Dere şelale dersi bir diğer adı ise alabalık deresidir. Yöremize ait güzelliklerden birisi tertemiz suyu içinde yaşaya canlıları her şeyi ile dört dörtlük bir yerdir" dedi.