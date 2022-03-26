Şelale gezisinde akıntıya kapılan öğrenci boğulma tehlikesi atlattı - Son Dakika
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Şelale gezisinde akıntıya kapılan öğrenci boğulma tehlikesi atlattı

26.03.2022 22:51
Şelale gezisinde akıntıya kapılan öğrenci boğulma tehlikesi atlattı

Kazdağları'nda öğrencilerin Hasan Boğuldu Şelalesi'ne yaptığı gezi neredeyse facia ile bitiyordu.

Kazdağları'nda öğrencilerin Hasan Boğuldu Şelalesi'ne yaptığı gezi neredeyse facia ile bitiyordu. Suya düşen çocuk akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinden okul gezisi ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Hasan Boğuldu Şelalesi'ne gelen öğrencilerden M.Ö. (12) dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. Olayı gören iki kişi buz gibi akan yüksek akıntılı suya atladı. Soğuk su ve yüksek akıntı nedeniyle kurtarma çalışması güçlükle gerçekleştirildi. Dakikalar sonra M.Ö. baygın bir şekilde sudan çıkarıldı. M.Ö.'ye ilk müdahale bölgede yapıldı. Ambulans ile Edremit ilçesindeki Özel Körfez Hastanesi'ne sevk edilen M.Ö. buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı'na sevk edildi. M.Ö.'nün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

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Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şelale gezisinde akıntıya kapılan öğrenci boğulma tehlikesi atlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şelale gezisinde akıntıya kapılan öğrenci boğulma tehlikesi atlattı - Son Dakika
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