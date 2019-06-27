Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi
1 saat önce
GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE'nin Şiran
ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi. Türkiye
'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi, ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu.
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi.
- Şhane
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok