Son Dakika Haberleri: Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi, ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu. 
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi. 


- Şhane
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
şiran, toma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:25:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]