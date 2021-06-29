Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü

TRABZON'un Of ilçesinde şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi Afganistan uyruklu Rahimi Ziaddin (24), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Of ilçesinde şelalede dengesini kaybederek 10 metreden düşen çay işçisi Afganistan uyruklu Rahimi Ziaddin (24), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesi Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile çay toplayan Afgan Rahimi Ziaddin, Saraçlı Şelalesi'nin üst tarafından yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metreden kayalık alana düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ziaddin'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler tarafından şelaleden çıkarılan gencin cenazesi otopsi için ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Afganistan, Of, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü - Son Dakika

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