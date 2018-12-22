Son Dakika Haberleri: Şelalede Buz Sarkıtları Oluştu

Şelalede Buz Sarkıtları Oluştu

31 dakika önce

- Soğuk hava nedeniyle şelalede buz sarkıtları oluşması Bir vatandaşla röportaj Buz tutan yollar Ağaçlarda oluşan kırağı ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu.

- Soğuk hava nedeniyle şelalede buz sarkıtları oluşması
Bir vatandaşla röportaj
Buz tutan yollar
Ağaçlarda oluşan kırağı
ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu. Ardahan Şelalesinde metrelerce buz sarkıtları oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10 Kaynak: AA

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