Şelalede Buz Sarkıtları Oluştu
31 dakika önce
- Soğuk hava nedeniyle şelalede buz sarkıtları oluşması Bir vatandaşla röportaj Buz tutan yollar Ağaçlarda oluşan kırağı ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu.
- Soğuk hava nedeniyle şelalede buz sarkıtları oluşması
Bir vatandaşla röportaj
Buz tutan yollar
Ağaçlarda oluşan kırağı
ARDAHAN - Ardahan
'da soğuk hava nedeniyle ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu. Ardahan Şelalesinde metrelerce buz sarkıtları oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10 Kaynak: AA
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