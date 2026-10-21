Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da şelalede vakit geçiren genç kadın, kayaların üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının korkunç düşüşü arkadaşları tarafından görüntülendi. 20 metre yükseklikten düşen genç kadının cansız bedeni derin vadide bulundu.

Endonezya’da bir şelalede arkadaşlarıyla vakit geçiren 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, kayaların üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Genç kadının korkunç düşüşü, arkadaşlarının gözleri önünde yaşandı.

Olay anına ait görüntülerde Windy’nin, şelalenin üst kısmında akan suyun ortasındaki kayaların üzerinde oturduğu görülüyor. Bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışan genç kadın, kaygan zeminde dengesini kaybediyor.

Suya kapılan genç kadın, yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma sürüklenerek hayatını kaybetti.

Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesindeki Harau’da bulunan Robo Şelalesi’nde yaşanan olayda Windy, düşmeden hemen önce yakındaki arkadaşlarından birine tutunmaya çalışıyor. Ancak arkadaşına ulaşamayan genç kadın, şelalenin kenarından aşağı düşüyor.

Padang Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurbanın kayarak düştüğü, boğulmuş olabileceği ve suya kapılarak sürüklendiğinden şüphelenildiği bildirildi” dedi.

Batı Sumatra’daki Padang Pariaman bölgesinden olan Windy, perşembe günü saat 15.45 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte şelalede vakit geçiriyordu. Kazanın ardından yetkililere haber verilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler ilk gün genç kadına ulaşamadı. Ancak aramalar ertesi sabah yeniden başladı ve Windy’nin cansız bedeni, şelalenin altındaki derin vadide bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarına arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askerler, polisler, itfaiyeciler, afet yönetimi görevlileri, yerel yetkililer ve bölge halkı katıldı. Operasyonda toplam 119 kişi görev aldı.

Bölgenin sarp ve tehlikeli arazi yapısı nedeniyle ekipler, genç kadının cansız bedenini yukarı çıkarmak için özel bir halat sistemi kullandı.

Windy’nin cenazesi, ailesine teslim edilerek evine götürülmek üzere hazırlandı.

Şelalelerde yaşanan ölümcül kazalar peş peşe geldi

Bu trajik olay, Brezilya’da 260 fit (yaklaşık 79 metre) yüksekliğindeki bir şelaleden düşerek hayatını kaybeden bir yürüyüşçünün ölümünden yalnızca birkaç gün sonra yaşandı.

32 yaşındaki Mauricio Marques Gomes’in geçen hafta eve dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Gomes’in cansız bedeni, Cachoeira da Fortuna Şelalesi’nin altındaki su birikintisinde bulundu.

Adli tıp uzmanları, Gomes’in düşme sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Eylül ayının sonlarında da İngiltere’de yaşayan bir kadın turist, bir kayanın üzerinde kayarak şelaleden aşağı düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Brighton’da yaşayan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ancak hastaneye ulaştığında hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kadının eski sınıf arkadaşı Rafael Marchese, ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını ve büyük bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Kadının çalıştığı WeRoad şirketinden bir meslektaşı da yaşanan trajedi karşısında büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

Kadının memleketi İtalya’nın Bassano del Grappa kentinin belediye başkanı ise ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Belediye başkanı, genç bir insanın ölümünün tüm toplum için derin bir yara olduğunu söyledi.

Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti
Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti
EndonezyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu 90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
13:15
Fransızlar Galatasaray’da tek bir isimden korkuyor
Fransızlar Galatasaray'da tek bir isimden korkuyor
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
11:08
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:16:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei