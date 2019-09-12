Şelalede mahsur kalan aile şişedeki notla kurtuldu

California'daki bir şelalede mahsur kalan üç kişilik aile, yazdıkları yardım çağrısını bir şişeye koyup nehre bırakmaları sayesinde kurtarıldı.

Curtis Whitson, 13 yaşındaki oğlu ve kız arkadaşı sırt çantalarını alıp Haziran ayında California'da doğa gezisine çıkmışlardı.

Arroyo Seco nehri boyunca bir kanyonda ilerleyip şelaleye varmayı ve burada iple aşağı inip kamp yerine ulaşmayı planlamışlardı.

Ancak gezinin üçüncü günü kanyonun 15 metre derinlikte dar bir bölgesine vardıklarında yanlarında ip olmadığını, şelalenin çok hızlı aktığını, yukarı tırmanma olanaklarının bulunmadığını fark ettiler.

Etrafta seslenecekleri kimse yoktu, cep telefonları çekmiyordu. CNN'e konuşan Whitson, bunun üzerine çantadaki ufak bir alışveriş fişinin üzerine bir not yazdığını söyledi: "Şelalede mahsur kaldık. Lütfen yardım getirin."

Whitson, kağıdı bir su şişesine koyup üzerine de "Yardım" kelimesini kazıdıktan sonra şelaleden fırlattı.

Notu nehrin 400 metre kadar aşağısında yürüyüş yapan iki kişinin bulup yardım istemesi üzerine yardım ekipleri gece yarısı aileyi kurtarmış.

California Otoyol Devriyesi'nden Todd Brethour, "Yardım için not yazıp göndermiş olmasalardı, başka çareleri kalmazdı, kurtarılmaları uzun zaman alabilirdi" diye açıklama yaptı.

California'nın Morro Körfezi bölgesinde cam ve kapı tamiri işiyle uğraşan Whitson, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Her şeyin nasıl böyle yolunda gittiğini aklım almıyor" dedi.

Whitson, notu bulup yardım çağıran kişileri bulmak istediğini söyledi.