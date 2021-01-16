Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu - Son Dakika
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Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu

16.01.2021 18:30
Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu

ANTALYA'da, Düden Şelalesi'nde başlayan kötü koku ve balık ölümleri, tarihi Cırnık Köprüsü'ne kadar ulaştı.

ANTALYA'da, Düden Şelalesi'nde başlayan kötü koku ve balık ölümleri, tarihi Cırnık Köprüsü'ne kadar ulaştı. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada ise bugün ölü balık yığınlarında martı yoğunluğu olduğu görüldü.

Antalya'da geçen günlerde Düden Şelalesi'nde başlayan kötü koku ve köpürmenin ardından başlayan balık ölümleri tarihi Cırnık Köprüsü'ne kadar ulaştı. Kirlenen su sebebiyle binlerce balık telef olup su yüzüne çıkarken, can çekişen balıkların ise oksijen almaya çalıştığı görüldü. Bugün, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada ise kötü koku ve ölü balık yığınlarından dolayı martı yoğunluğu gözlendi. Denizin üzerinde sürekli uçan martılar ölü balıklarla beslendi.

'BU DURUMDAN HOŞNUT DEĞİLİZ'Senelerdir şelalenin döküldüğü yere yakın oturduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Atalay Alamur, "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz. 10 gün önce de buradan geçerken bu duruma benzer bir durum yaşadık, su da kirlilik vardı. Arkasından da birkaç gündür malum durum yaşanıyor. Zaten martılar da burada artmış durumda, ölü balıklarla besleniyorlar. Biz bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Çok ağır bir koku vardı ama biraz azaldı. Çok fazla balık ölüsü var" dedi.'ÖLÜ BALIKLARI GÖRMEYE BAŞLADIK'

6 yıldır Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda bulunan işletmede çalışan Şahin Turan, "Yaklaşık 2 hafta önce bir kez daha köpüklü su gelmeye başlamıştı ve bitmişti. 1 hafta önce de daha fazla köpüklü su gelmeye başladı ve bunun sonucunda ölü balıkları görmeye başladık. Martılar şelalenin denize döküldüğü yerin orada balıkları yemeye başladı" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Düden Şelalesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu - Son Dakika

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