Şelaleden atladığı göletteki kayaya kafasını çarptı, yaralandı - Son Dakika

Olay, öğle saatlerinde kırsal Cerrah Mahallesi'nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelalenin bulunduğu yere yüzmeye giden Sedat Demir, 4 metre yüksekliğindeki şelaleden gölete atladı. Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Sedat Demir'e ilk müdahalede bulundu. İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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