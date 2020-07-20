Şelaleden atladığı göletteki kayaya kafasını çarpıp yaralandı - Son Dakika

Şelaleden atladığı göletteki kayaya kafasını çarpıp yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 metre yükseklikteki şelaleden yüzmek için gölete atlayan Sedat Demir (44), kafasını kayalıklara çarpınca yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kırsal Cerrah Mahallesi'nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelalenin bulunduğu yere yüzmeye giden Sedat Demir, 4 metre yüksekliğindeki şelaleden gölete atladı. Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Sedat Demir'e ilk müdahalede bulundu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.