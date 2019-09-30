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Şelaleden düşen turist ölümden döndü

27 dakika önce

Şelaleden düşen turist ölümden döndü Turist için jandarma ve AFAD seferber oldu Kayalıkların arasından sedye ile çıkarıldıANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi'nde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen Rus turist, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şelaleden düşen turist ölümden döndü

Turist için jandarma ve AFAD seferber oldu

Kayalıkların arasından sedye ile çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi'nde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen Rus turist, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay ilçede bulunan Karaöz Mahallesindeki Kocaçay Şelalesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Antalya'ya tatile gelen Rus uyruklu turist Hasanov R. (32), şelalenin çevresinde gezerken bir anda dengesini kaybederek 5 metre aşağıda bulunan kayalıkların arasına düştü. Turistin ailesinin yardım istemesi üzerine vatandaşlar tarafından olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri çağrıldı. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri de geldi.

Düşen şahıs için halat yardımı ile sedye sistemi kuruldu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sedyeye alınan şahıs daha sonra el birliği ile yukarı çekildi. Yukarı çekilen turiste ilk müdahale olay yerine yapıldı. Ayağında kırık ve baş ile bel kısmından yaralanma olan şahıs daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şelaleden düşen turist ölümden döndü

Jandarma, Antalya, turist, AFAD, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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