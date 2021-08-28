Arkadaşıyla alkol alan şahıs, şelaleden düşüp derede boğuldu - Son Dakika

Bursa'da arkadaşıyla şelalede alkol alan şahıs, ayağa kalkmasının ardından dengesini kaybederek dereye düştü. Arkadaşının panikle müdahale etmeye çalıştığı şahıs, bir süre sonra gözden uzaklaşarak sular arasında kayboldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalede arkadaşı N.P.(65) ile alkol almaya başlayan İsmail Demiralay (39), bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam suda kayboldu. Arkadaşının düştüğünü gören N.P., durumu jandarma, 112 Sağlık ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ DEREDE ARADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede arama yaptı. İtfaiye ekiplerince yapılan aramada dereden çıkarılan İsmail Demiralay'ı gören sağlık çalışanı H.G., arkadaşı olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.