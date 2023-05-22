Cumayeri ilçesinde oturan Sinan Mil, dün sabah bulunduğu köyle aynı adı taşıyan Harmankaya Şelalesi'ne gitti. Mil eve dönmeyince, yakınları polise haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, şelalenin döküldüğü alanda, suda Mil'in cansız bedenini buldu.
Şelaleden düşüp yaşamını yitirdiği belirlenen Sinan Mil'in cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Evden şelaleye gitmek için dışarı çıktı, cansız bedeni suyun içinde bulundu - Son Dakika