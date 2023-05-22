Evden şelaleye gitmek için dışarı çıktı, cansız bedeni suyun içinde bulundu - Son Dakika
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Evden şelaleye gitmek için dışarı çıktı, cansız bedeni suyun içinde bulundu

22.05.2023 13:39

Düzce 'nin Cumayeri ilçesinde Harmankaya Şelalesi'nden düşen Sinan Mil, hayatını kaybetti.

Cumayeri ilçesinde oturan Sinan Mil, dün sabah bulunduğu köyle aynı adı taşıyan Harmankaya Şelalesi'ne gitti. Mil eve dönmeyince, yakınları polise haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, şelalenin döküldüğü alanda, suda Mil'in cansız bedenini buldu.

ŞELALEDEN DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Şelaleden düşüp yaşamını yitirdiği belirlenen Sinan Mil'in cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şelaleden düşüp öldü
Kaynak: DHA
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Harmankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evden şelaleye gitmek için dışarı çıktı, cansız bedeni suyun içinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evden şelaleye gitmek için dışarı çıktı, cansız bedeni suyun içinde bulundu - Son Dakika
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