Son Dakika Haberleri: Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı

23 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç  Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde bulunan şelalede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla geziye çıkan Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, şelaleden bakarken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan Kibaroğlu'nu gören arkadaşları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik halatlar ile uçuruma inerek Kibaroğlu'nu düştüğü yerden kurtardı. Kibaroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibaroğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
İHRAÇ EDİLMİŞ
Öte yandan, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Selman Kibaroğlu'nun  bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi. 
Polis olay ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı! ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması! Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 00:11:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]