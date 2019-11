Şelaleler şehri Düzce sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor

Şelaleler şehri olarak bilinen Düzce, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti, okulların ara tatili nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin, sonbahar sezonunu uzattığını söyledi.

Artık sonbaharın son demlerini yaşadıklarını anlatan Taştan, "Sezon beklemediğimiz şekilde uzadı ve her gün binlerce insanımız şelalelerimizi, göllerimizi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız renk cümbüşü yaşanan bölgelerimizde, keyifli zaman geçiriyor." dedi.

"Saklı cennet" olarak adlandırılan Düzce'de yaşanan sonbahar güzelliklerine değinen Taştan, şöyle konuştu:

"Efteni Kuş Cenneti'mizde yaklaşık 150 çeşit göçmen kuş bulunmakta. Şelalelerimiz, orman içi yürüyüş parkurları ile doğal bir güzellik sunuyor. Aydınpınar, Samandere, Güzeldere ve Aktaş şelalelerimiz, yıl boyunca yoğun bir şekilde yerli yabancı turist ağırladı. Havalar çok uygun gitti ve doğada her türlü rengi görmek mümkün. Düzce'de 'suyu takip et' diye bir sloganımız var. Bu kent göller, şelaleler kenti. Her yanımız göl ve şelale. Ayrıca İstanbul'un su ihtiyacı da bu kentten sağlanıyor. Sonbahar güzellikleri ile birleşen kent, yerli yabancı turistlerimizin ilgisini çekiyor."