Son Dakika Haberleri: "Şelaleler şehri" sonbaharda da ziyaretçilerini cezbediyor
Son Dakika Güncel 'Şelaleler şehri' sonbaharda da ziyaretçilerini cezbediyor

"Şelaleler şehri" sonbaharda da ziyaretçilerini cezbediyor

1 saat önce

"Şelaleler şehri" olarak bilinen Düzce, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

"Şelaleler şehri" olarak bilinen Düzce, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinden akan Aydınpınar, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelaleleri, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Dev kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği tabiat parkları, sonbaharın renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'nin "şelaleler şehri" olarak bilindiğini belirterek, "Şelalelerimiz, ilimize en fazla ziyaretçi çeken noktalardır. Ramazan ve Kurban bayramlarında bu şelaleler binlerce insanın uğrak yeri oldu. Yıl boyunca da yüz binlerce insanın ziyaret edip piknik yaptığı mekanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Şelalelerin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu vurgulayan Taştan, "Sonbahara girdik, yeşilden kırmızıya doğru bir serüven yaşanıyor. Vatandaşlarımızı, özellikle de fotoğraf sanatçılarımızı ilimize bekliyoruz. Yaklaşık 300 bin kişi şelalelerimizi gezdi." diye konuştu.

Şelaleler şehri sonbaharda da ziyaretçilerini cezbediyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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