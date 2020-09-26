Şelalenin fotoğrafını çektiği sırada kayalıklardan düştü - Son Dakika

BURSA'da, Suuçtu Şelalesi'nde fotoğraf çeken Engin Demir (34), ayağı kayınca kayalıklara düştü.

Engin Demir, gezmek için Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'ne gitti. Şelalenin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Demir, fotoğraf çekerken ayağı kaydı. Kayalıklardan düşerek yaralanan Demir'in yardımına, çevredekiler koştu. Düştüğü bölgeden çıkartılamayan Demir, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Engin Demir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Demir'in vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

- Bursa