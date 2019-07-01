Son Dakika Haberleri: Şelaleye düşen genç aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Şelaleye düşen genç aranıyor

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları sürüyor.

Şelaleye düşen genç aranıyor, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde dün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.
Arama çalışmalarına Konya'dan gelen dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve AFAD ekipleri katılıyor.
Timurbuğa'yı bulmak için suyun yönünün değiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Dün ailesiyle birlikte piknik yapmak için Homurlu Şelalesi yakınına gelen Timurbuğa, özçekim yapmak amacıyla kayalıklara çıkmış, dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 Kaynak: AA
kayseri, serkan, develi, sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı "Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi! Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şelaleye düşen genç aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]