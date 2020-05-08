Şelaleye uçan otomobilden sağ kurtuldular - Son Dakika

Şelaleye uçan otomobilden sağ kurtuldular

Otomobilin sürüklenmesini rafting hattı için kurulan demir halat engelledi.

ANTALYA - Antalya'da kaza sonucu Düden Şelalesi'ne düşen otomobildeki iki kişi şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yakın bir noktada meydana geldi. İçinde iki kişi bulunan 06 FT6144 plakalı otomobil 2102 Sokak'tan sağa dönüş yapacağı esnada sürücüsü biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bu dönemde debisi en yüksek konumda olan akarsuya uçtu. Otomobilin sürüklenmesini rafting hattı için kurulan demir halat engelledi. İki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobil ise düştüğü yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.