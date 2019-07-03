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Şelaleyi gören serinliyor

2 saat önce

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki Emecik Kanyonu, artan hava sıcaklıklarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu.

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DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki Emecik Kanyonu, artan hava sıcaklıklarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu. Parkur boyunca irili ufaklı birçok şelalenin bulunduğu kanyon doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Emecik Kanyonu'nda doğası bozulmamış ağaçlar, dağların içinden çıkan buz gibi berrak sulardan atlayarak kuş sesleriyle yol alırken, kızılçam, kızılağaç, çınar, ardıç, yaban gülü, sarmaşık, eğrelti gibi bitki türleri sizİ selamlıyor. Domuz, yaban keçisi, tilki, porsuk, tavşan, sincap, kartal, güvercin, keklik gibi yabani hayvanların da barındığı kanyonda yürüyüş yolu zaman zaman 6 metreye kadar inebiliyor. Trekking yapanların yaklaşık 3 saatini alan vadi, akan görkemli şelaleleriyle görülmeye değer bir doğa harikası. Kanyonun zeminindeki tatlı su kaynaklarında çay balıkları ve yengeçler yaşıyor. Kanyonda özellikle 16 metre yükseklikteki şelale ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
Denizli Doğa Yürüyüş Grubu da kanyona gezi düzenledi. Çok sayıda doğaseverin katıldığı gezide, kanyonu keşfeden doğaseverler keyifli bir gün geçirdi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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