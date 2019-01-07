Son Dakika Haberleri: 'Selam Olsun Dumlupınar'dan Sarıkamış'a"

'Selam Olsun Dumlupınar'dan Sarıkamış'a"

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamlığı tarafından 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında, Allahuekber dağlarında vatan uğruna şehit olan askerleri anmak, hatıralarını canlı tutmak ve manevi iklimi yaşamak, yaşatmak için "Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü" gerçekleştirildi.

'Selam Olsun Dumlupınar'dan Sarıkamış'a
Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamlığı tarafından 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında, Allahuekber dağlarında vatan uğruna şehit olan askerleri anmak, hatıralarını canlı tutmak ve manevi iklimi yaşamak, yaşatmak için "Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü" gerçekleştirildi.

"Selam olsun Dumlupınar'dan Sarıkamış'a" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, Dumlupınar ilçesinde vatanı görevini yapan askerlerin dev Türk bayrağı ile Dumlupınar caddelerinde "Vatan sana canım feda" diyerek yürümesi duygusal anlar yaşattı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü etkinliğine Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, İlçe kurum amirleri ve personelleri, köy ve mahalle muhtarları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yürüyüş Dumlupınar Kaymakamlık binası önünden başlayıp, Dumlupınar Şehitliği'nde sona ererken, okunan dualar ile aziz şehitler bir kez daha yad edildi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, " Sarıkamış Şehitlerimiz dönemin ağır şartları altında olmalarına rağmen bizlere savaşmadan da kahraman olunabileceğini gösterdiler. Görüyoruz ki Çanakkale ruhu, Dumlupınar ruhu, Sarıkamış ruhu milletimizin ve gençlerimizin iliklerine kadar işlemiş durumda. Sarıkamış'a düşen kar hepimizin gönlüne ve yüreğine düşmüştür. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere, Çanakkale Şehitlerimizi, Dumlupınar Şehitlerimizi, İstiklal Harbi Şehitlerimizi ve 15 Temmuz Şehitlerimizi hepinizin huzurunda rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

Kütahya, Sarıkamış, Dumlupınar, Yaşam
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